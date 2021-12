»S Salvinijem se prepirava le o nogometu«

Predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga je danes osrednja osebnost tedenskih prilog dnevnikov Corriere della Sera in Repubblica. V intervjuju za prilogo Il Venerdì Fedriga razkriva tudi nekatere manj znane plati iz svojega zasebnega življenja, kot to, da je bil njegov dedek levičar, stara mama demokristjanka, oče pa desničar, tako da je bilo v njegovi družini politično gledano kar živahno. Predsedniku FJK in vidnemu predstavniku Lige pa priloga 7 namenja portret izpod peresa novinarja Fabrizia Ronconeja. Oba časopisa namigujeta, da bo Fedriga prej ali slej za krmilom Lige nasledil Mattea Salvinija, kar vodja FJK sicer zanika. »S Salvinijem me ločuje le nogomet. On navija za Milan, jaz za Inter«, odgovarja intervjuvanec.

Fedriga je kot otrok najprej prebral Malega princa francoskega pisatelja Antoinea de Saint-Exupéryja, od glasbenih prireditev pa se mu je najbolj vtisnil v spomin koncert Vasca Rossija v Lignanu, kamor sta ga peljala mama in oče. V takratno Severno ligo Umberta Bossija je pristopil, ko mu je bilo petnajst, že pri dvanajstih pa je napisal šolski spis o federalizmu.

Fedriga je bil doslej edini vodja poslanskih skupin, ki je bil za petnajst dni izključen iz parlamenta. Zgodilo se je oktobra leta 2015, ko je ligaš glasno motil razpravo o t.i. ius soli. Iz poslanske zbornice ga je zapodila tedanja predsednica Laura Boldrini. »Ko se človek razjezi se pač razjezi, a nisem nikoli osebno žalil predsednice,« je v intervjuju pojasnil Fedriga.