S Titovim odlikovanjem se ne mudi

Na dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre se na desnici in med ezulskimi združenji vedno najde kdo, ki zahteva preklic italijanskega državnega odlikovanja jugoslovanskemu predsedniku Titu. Letos se je tega vprašanja na prireditvi 10. februarja na bazovski fojbi vehementno lotil tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je pozval parlament, naj prekliče odlikovanje, čeprav najbrž ve, da senatorji in poslanci tega ne morejo narediti. Parlament lahko kvečjemu spremeni zakonska pravila o odlikovanjih iz leta 1951, ki določajo, da mora predsedstvo republike na predlog ministrskega sveta preklic priznanja predhodno najaviti odlikovancu. Tega ne morejo sporočiti pokojniku in ker je Tito že zdavnaj pokojni je zadeva brezpredmetna, razen če se ne spremeni zakonodaje.

Tita je med obiskom v Beogradu italijanski predsednik Giuseppe Saragat 2.oktobra 1969 odlikoval z viteškim redom, ki nosi uradni naziv »cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana«, kar je najvišje priznanje za tuje državljane.

V parlamentu sta bila v tej zakonodajni dobi vložena dva zakonska predloga, s katerim podpisniki zahtevajo preklic odlikovanja Titu oziroma spremembo zakonodaje o državnih odlikovanjih. V senatu je zakonski osnutek vložila stranka Bratov Italije, v poslanski zbornici pa Liga. Zanimivo, da ne Liga in niti stranka Giorgie Meloni nista omenjena zakonska predloga doslej uvrstila na seznam osnutkov, ki bi imeli prednost pred ostalimi.