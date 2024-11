SDGZ gosti gospodarsko bilateralo med FJK in Slovenijo

Slovensko deželno gospodarsko združenje danes (22. novembra) gosti ministra za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije Matjaža Hana. Obisk je del dejavnosti Zamejske gospodarske koordinacije in programa ministrstva za spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.

Han se je najprej mudil v prostorih SDGZ v Trstu, kjer se je srečal z odbornikom Dežele Furlanije - Julijske krajine za gospodarstvo in turizem Sergiom Emidiom Binijem. Pogovarjala sta se zlasti o izzivih malih in mikro podjetij, ki so pod velikim pritiskom bodisi zaradi birokratskega bremena, ki ga jim nalagata tako nacionalna kot evropska zakonodaja, bodisi zaradi posledic težav, s katerimi se sooča nemško gospodarstvo.

Strinjala sta se, da mora Evropska unija delovati bolj pragmatično, saj si v tem času ne more privoščiti dveh gospodarskih vojn – s Kitajsko in morebiti še z ZDA. V ospredju so bile tudi možnosti sodelovanja med Slovenijo in FJK, pri katerem lahko članice SDGZ odigrajo pomembno vlogo.

Minister Han se je nato sestal s predstavniki gospodarstva in krovnih organizacij Slovencev v Italiji, ki so poudarili, da je slovensko narodno skupnost ključnega pomena ohranitev in razvoj trdne gospodarske strukture. Obisk se nadaljuje v Ribiškem muzeju tržaškega primorja v Križu in v prostorih Zadružne kraške banke Trst Gorica.