Severni sij opazovali tudi v Sloveniji in ponekod v FJK

Mnogi so ponoči v Sloveniji, marsikje v Italiji in tudi ponekod v FJK opazovali severni sij oz. za naše kraje redek, toda zelo slikovit pojav aurore borealis. Gre za močan izbruh na Soncu, ki se je zgodil v petek zjutraj in ki je poslal delce (protone in nevtrone) proti Zemlji, je razložil Tomaž Zwitter, profesor astronomije, astrofizike in kozmologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani v Prvem dnevniku, povzema portal RTVSLO.SI.

Severni sij oziroma aurora borealis nastane kot posledica sončevih geomagnetnih neviht, ko električno nabiti delci magnetosfere, v glavnem so to elektroni, lahko tudi protoni (Sončev veter) in nekateri težki ioni (kisik in dušik), pridejo v stik z Zemljinim ozračjem in tam reagirajo ter posledično zasvetijo, so zapisali na portalu Neurje.si. Tudi v prihodnjih dneh bodo najbrž pogoji za opazovanje pojava dobri, pričakujejo.

V Sloveniji je bil pojav najbolj opazen zlasti na severovzhodu države in ponekod v osrednjih predelih ter deloma tudi na Primorskem. V Italiji so poročali o opazovanju tudi z juga države in iz nekaterih osrednjih predelov, iz FJK pa predvsem ponekod v gorskem svetu.

Sončeve geomagnetne nevihte naj bi bile po nekaterih podatkih močne do srede, 8. novembra, pri čemer naj bi se torej obetala možnost za opazovanje tudi nocoj in v prihodnjih dneh. Tomaž Zwitter pa meni, da se je petkov Sončev izbruh »relativno hitro pomiril«, njegov vrh je bil okoli 18.00 oz. 18.30, zato sam danes ne pričakuje »kakšne večje predstave«. Kot pravi, bo pojav danes bistveno manj intenziven, a je to težko natančno napovedati, poroča RTVSLO.SI.