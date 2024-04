Slabše stanje kitov in delfinov kot v preteklosti

Jadransko morje je eno od najbolj obremenjenih sredozemskih območij, stanje kitov in delfinov v tem morju pa je kljub pestrosti njihovih vrst slabše kot pred nekaj desetletji, so izsledke znanstvene študije povzeli v piranskem društvu Morigenos. Slednje je sodelovalo pri pripravi pregledne študije o kitih in delfinih v Jadranskem morju, v kateri so znanstveniki pregledali in strnili obstoječe znanje o jadranskih kitih in delfinih in podali smernice za njihovo dolgoročno varstvo.

Kot so sporočili iz društva, študija, ki so jo v začetku februarja objavili v znanstveni reviji Acta Adriatica, kaže na večplastnost stanja v Jadranu. Po eni strani je pestrost vrst kitov in delfinov v tem morju večja, kot si marsikdo predstavlja, saj tukaj stalno živi kar pet vrst, še dve pa se občasno pojavljata. Po drugi strani pa je Jadransko morje eno od najbolj obremenjenih sredozemskih območij, izpostavljeno mnogim človeškim dejavnikom, ki negativno vplivajo na stanje morskih ekosistemov in neposredno ogrožajo tudi jadranske kite in delfine.

Več vrst delfinov

Najštevilčnejša vrsta v Jadranu je progasti delfin, ki živi v globokem južnem Jadranu, v našem morju pa jih zabeležijo redko. Druga najštevilčnejša vrsta, ki je najbolj razširjena po celotnem Jadranu in živi tudi v slovenskih vodah, je velika pliskavka. V Jadranu je bil nekoč pogost tudi navadni delfin, ki pa je danes izredno redek. V južnem Jadranu sta v manjšem številu prisotna še okrogloglavi delfin in pa Cuvierjev kljunati kit, ki je po navedbah društva Morigenos »absolutni svetovni rekorder v potapljanju na dah, saj se lahko potopi tudi do 3000 metrov in pod vodo ostane več kot tri ure«. Občasno se pojavljata tudi brazdasti kit ter kit glavač, druge vrste pa Jadransko morje obiščejo izredno redko. Med njimi je recimo kit grbavec, ki je leta 2009 dva meseca bival v slovenskih vodah.

Danes se jadranski kiti in delfini soočajo z mnogimi grožnjami, ki vključujejo skupne učinke degradacije in izgube habitatov, prekomernega izlova njihovega plena, naključne smrtnosti v ribolovnih orodjih, antropogenega hrupa, plastičnih odpadkov, kemičnega onesnaženja in podnebnih sprememb. Jadran je zaradi svoje polzaprtosti in relativne plitvosti še posebej občutljiv ekosistem, poleg tega je v tem morju ribolov z vlečnimi mrežami najbolj intenziven na svetu.