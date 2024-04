Na avtocesti A23 je danes pri Guminu v smeri Vidma okrog 7.45 kombi silovito trčil v tovornjak. Na srečo se ni nihče huje poškodoval, nastala pa je velika gmotna škoda. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores.