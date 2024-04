1. maj s spremenljivim vremenom, ponekod kratkotrajne plohe

Na vreme pri nas bo danes in jutri še vplival subtropski anticiklon, ob katerem od jugovzhoda priteka za ta čas zelo topel zrak. Od srede bo pronical proti nam nekoliko bolj vlažen zrak, povezan s ciklonskim območjem, ki se poglablja med Britanskim otočjem in Pirenejskim polotokom.

Danes in jutri bo sončno in za ta čas zelo toplo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti v krajih daleč od morja dosegale do okrog 27 stopinj Celzija.

V sredo, 1. maja. bo ob pronicanju nekoliko bolj vlažnega zraka prevladovalo bolj spremenljivo vreme. Ob obdobjih z delno jasnino, ki bodo pogostejša zlasti ob morju, bo nastajala kopasta oblačnost, iz nje pa ponekod posamezne povečini kratkotrajne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija ali rahlo nižje. Obeta se torej nekoliko bolj živahna pomladna vremenska slika tudi z obdobji sončnega vremena, s spremenljivostjo in ponekod tudi s kakšno občasno kapljo dežja.

V četrtek, 2. maja, bo vreme podobno, le da bodo, kot kaže, obdobja z delno jasnim vremenom manj pogosta, krajevne padavine pa verjetnejše in mestoma morda nekoliko bolj vztrajne. Manj jih bo ob morju, kjer bo več spremenljivosti, več pa v nižinah in zlasti proti severnim predelom dežele. Temperature bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje kot v sredo.