Gasilci iz Maniaga so sinoči ob 22.50 posredovali v kraju San Leonardo Valcellina na Pordenonskem, kjer je avtomobil zapeljal s ceste in po približno 60 metrih vožnje po travi trčil v nekdanjo transformatorsko postajo. Voznik je bil z nogo ukleščen v razbitinah. Uporabili so hidravlično orodje in prerezali del pločevine, pri čemer so ga uspeli potegniti iz avtomobila. V oskrbo ga je prevzelo zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki ga je prepeljalo v bolnišnico. Gasilci so zavarovali poškodovani avtomobil in celotno območje. Na kraju so bili policisti.