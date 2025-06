Slovenca z jadrnico podrla Guinnessov rekord

Slovenca Jona in Luka Kobler, ki sta se prejšnji torek torek iz Izole podala na posebno misijo, sta presegla obstoječi Guinnessov rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dinghy brez pomoči in brez dotika kopnega. V 102 urah in 27 minutah sta prejadrala 347 navtičnih milj. Sicer gre še za neuraden rekord, dokler ne bodo pri fundaciji Guinness preverili, potrdili in priznali njunega dosežka.

Podvig 16-letnice in njenega očeta, poimenovan Jonuka400 - Misija brez sape, nosi simbolno sporočilo. S svojim jadranjem sta ozaveščala o pljučni hipertenziji - bolezni pljuč in srca z nespecifičnimi simptomi, ki bolnikom jemlje sapo že ob najmanjših fizičnih naporih.