V novem sklicu deželnega sveta v ligaških vrstah ne bo več Danila Slokarja: med kandidati Lige ga je s 590 preferenčnimi glasovi na Tržaškem prekosil Giuseppe Ghersinich.

Koliko glasov vam je zmanjkalo za izvolitev?

Približno 150 glasov.

Kako komentirate tak rezultat?

Povem odkritosrčno: prav je, da slovenska manjšina nima nič. Če nekdo, ki si je pet let prizadeval za vse nas, na koncu v štirih okoliških občinah – Devinu - Nabrežini, Zgoniku, Repentabru in Dolini – dobi 55 glasov, med temi kakih 27 od sorodnikov in prijateljev ... Kaj naj rečem? To je nesramno. Slovenci so nesramni.

Boste še aktivni v politiki?

Kar se tiče manjšine – od nje bom absolutno daleč. Ne bom več sodeloval. Sodeloval bom s Slovenijo za druge stvari. Manjšina pa naj gre sama naprej, kot je počela do sedaj. Očitno me ne potrebujejo.