Slovenija odprla konzulat v Bocnu

»Slovenija in Južna Tirolska imata marsikaj skupnega in lahko rečem, da smo Slovenci in Južni Tirolci bratranci.« Takole je predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher pozdravil sinočnje odprtje konzulata Republike Slovenije v Bocnu, ki ga bo vodil častni konzul Paolo Prinoth s pomočnikom Andreo Begherjem. Častnima konzuloma v Palermu in Firence se je tako pridružil južnotirolski podjetnik, ki ima dolgoletne poslovne vezi s Slovenijo. Častna gostja sprejema ob odprtju konzularnega predstavništva je bila Tina Maze.