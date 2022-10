Slovenska diplomacija podpira EPK 2025

Novi odposlanec slovenskega zunanjega ministrstva za Evropo Iztok Mirošič je na 18. forumu Oglejske evroregije opozoril na strateško vlogo čezmejnih mest in njihovega sodelovanja v razvoju dobrih meddržavnih odnosov. Prav projekt Gorica-Nova Gorica: evropski prestolnici kulture 2025, je strateška priložnost za nadaljnjo nadgraditev slovensko italijanskh zelo dobrih odnosov katerih kljucni del sta tudi obe manjsini sosednjih drzav, je poudaril veleposlanik Mirošič. »Celo železna zavesa, ki je v prejšnjem stoletju delila dve evropski ideološki realnosti, ni uspela prekiniti življenjskih tokov sodelovanja in nujnosti odpiranja meja,« je pristavil.

Apeliral je, da tudi novi vladi v Sloveniji in Italiji posvetita posebno pozornost in nadgradita visoko doseženo raven zaupanja in sožitja ob meji in med državama. Slovensko-italijansko sodelovanje je po Mirošičevi oceni tudi vzorčni primer sodelovanja, ki bo pomemben v prihodnjih razpravah o reformi Evropske unije. »Slednja mora postati učinkovit globalni igralec, kar vključuje tudi nadaljevanje širitvenega procesa«, je še poudaril slovenski dioplomat.