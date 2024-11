Slovenska karitas in Rdeči Križ s pomočjo za Španijo ob poplavah

Slovenska karitas je Španiji, dele katere so ta teden prizadele uničujoče poplave, za prvo pomoč že namenila 5000 evrov, obenem pa je začela akcijo zbiranja sredstev, so sporočili iz humanitarne organizacije. 5000 evrov je iz solidarnostnega sklada sestrski organizaciji v Španiji že namenil tudi Rdeči križ Slovenije.

Kot je sporočila Slovenska karitas, donatorji lahko pomoč darujejo na transakcijski račun organizacije z namenom POPLAVE ŠPANIJA ali pa s poslanim SMS sporočilom KARITAS5 oz. KARITAS10 na 1919 (za uporabnike iz Slovenije), s čimer se prispeva pet oz. deset evrov. Ob tem je organizacija za prvo pomoč Španiji že namenila 5000 evrov, so sporočili v četrtek.

Odziv na poplave so obljubili tudi pri Rdečem križu Slovenije. Delegacija organizacije se je namreč ta teden v Ženevi udeležila generalne skupščine nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, srečanja delegatov in 34. mednarodne konference Mednarodne zveze Rdečega križa (IFRC), kjer je stopila v stik s predstavniki Rdečega križa Španije.

Kot so sporočili, so generalni sekretarki Rdečega križa Španije Asuncion Montero Fuentes izrazili pripravljenost na pomoč, ta pa jim je pojasnila, da je situacija resna, a da so njihove ekipe za odziv na nesreče pripravljene z vso potrebno opremo in pripomočki.

»Trenutno še čakajo na oceno stanja, pri Rdečem križu Slovenije pa se bomo, kot vedno, odzvali na dejanske potrebe in morebitni poziv španskega nacionalnega društva po pomoči,« so še sporočili z Rdečega križa Slovenije, kjer so sicer sestrski organizaciji v Španiji že nakazali 5000 evrov iz solidarnostnega sklada.

Španijo so ta teden prizadele katastrofalne poplave. Gre za najbolj smrtonosno naravno nesrečo v tej državi v zadnjih desetletjih. Število smrtnih žrtev je preseglo 210, pri čemer so jih daleč največ zabeležili v regiji Valencia. Iskanje pogrešanih in sanacija posledic se nadaljujeta. Od četrtka v državi poteka tudi tridnevno žalovanje.