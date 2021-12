Slovenska manjšina v negotovosti

Najbolj merodajne ankete so tiste zadnje pred volitvami, druge služijo le za merjenje političnega razpoloženja v državi in »zdravstvenega stanja« te ali one stranke. Če bi bile volitve danes z obstoječim volilnim zakonom, najbolje kaže Demokratski stranki, ki ji meritve vseh družb ob izteku leta - od Ipsosa do Demopolisa, Swg in Emuromedie Reserch - napovedujejo prvo mesto na strankarski razpredelnici. DS bi po vseh anketah presegla 21 odstotkov glasov, na drugem mestu so Bratje Italije Giorgie Meloni (19, 5 odst.), na tretjem pa Liga (18 odst.). Tudi na osnovi teh napovedi je vodja demokratov Enrico Letta v tem trenutku najbrž tisti, ki ga je najmanj strah predčasnih volitev.

Če so Južni Tirolci na varnem in dobro kaže tudi francoski jezikovni skupnosti v Aosti, pa je bodoče parlamentarno predstavništvo slovenske manjšine pod velikim vprašajem. Zmanjšanje števila parlamentarcev posledično zmanjšuje možnosti izvolitve senatorjev in poslancev slovenske narodnosti; neznanko predstavljajo morebitne olajšave v volilnem zakonu, ki jih trenutno ni videti na obzorju, kot še ni videti možnosti za uveljavitev zajamčenega zastopstva, ki ga senatorka Tatjana Rojc predlaga za poslansko zbornico. Njen predlog ustavne spremembe še ni doživel obravnave v senatni ustavni komisiji.