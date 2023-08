Slovenski karitas pri pomoči ob poplavah pomagajo iz drugih držav

Slovenska karitas je prizadetim v poplavah doslej že razdelila pol milijona evrov pomoči v obliki bonov in finančnih nakazil, še 1,3 milijona evrov je bodo razdelili v začetku prihodnjega tedna. Humanitarna organizacija je ob tem izpostavila veliko solidarnost njihove mednarodne mreže.

Slovenska karitas je do sedaj iz tujine prejela 33 palet humanitarne materialne pomoči z vojaškim letalom s strani Karitas Poljske ter 258 razvlaževalcev prostorov, ki so jih pripeljali v Slovenijo sodelavci Karitas Hrvaške, Poljske, Nemčije in Češke, so ob svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo danes, sporočili iz organizacije.

Za pomoč z razvlaževalci je Slovenska Karitas zaprosila tudi sosednji Karitas Italije in Madžarske. Dodatno je Slovenska karitas kupila še 115 razvlaževalcev, so zapisali.

Nacionalne akcije zbiranja sredstev tečejo prek Karitas na Poljskem, Češkem, v Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercegovini. Finančna in materialna pomoč Karitas iz tujine je doslej vredna 270.000 evrov, v prihodnje se bo še povečala.

Slovenska karitas je od številnih posameznikov, podjetij, fundacij in Karitas iz tujine doslej zbrala 3,04 milijona evrov. Prvo pomoč v vrednosti pol milijona evrov so že razdelili v obliki bonov ali finančnih nakazil v vrednosti od 100 do 1000 evrov.

»Do prvega dela naslednjega tedna bomo razdelili še preostanek do 1,3 milijona evrov iz naslova donacij Karitas. To je sedaj samo prva pomoč, ki še ni namenjena adaptaciji, ampak prilagoditvi življenja,» je dejal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.

V humanitarni organizaciji so izpostavili števila sporočila sočutja in podpre iz tujine. »Posebej ganljiva pa so bila sporočila, ki smo jih prejeli s strani Karitas iz Afrike, iz Južnega Sudana, Ruande in Kenije. Mnogi iz drugih držav, ki jim sicer pomaga Slovenska karitas, nam sedaj to dobroto vračajo,» so v sporočilu za javnost povzeli vodjo mednarodne pomoči pri Slovenski karitas Jano Lampe.

Mreža Caritas Internationalis sicer šteje 162 nacionalnih organizacij po svetu, so še zapisali na Slovenski karitas, kjer še naprej zbirajo sredstva za pomoč prizadetim v poplavah.