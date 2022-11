Složno za porazdelitev sredstev iz zaščitnega zakona

Ponedeljkovo zasedanje Deželne posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino, na katerem so se izrekli o porazdelitvi desetih milijonov evrov, ki jih Italija na podlagi zaščitnega zakona št. 38 iz leta 2001 iz državnega proračuna namenja za slovensko narodno skupnost v FJK, je bilo po navedbah udeležencev kratko in učinkovito, kar je mogoče interpretirati kot znak složnosti tako med samimi predstavniki slovenske narodne skupnosti v posvetovalni komisiji kot tudi med temi in pristojnimi deželnimi uradi, ki oblikujejo predlog porazdelitve sredstev, o katerem se mora izreči komisija.

Po deželnem zakonu o zaščiti slovenske manjšine posvetovalna komisija, ki ji predseduje član deželne vlade Pierpaolo Roberti, predlaga, kako bi desetmilijonsko finančno dotacijo iz Rima porazdelili po štirih glavnih postavkah, to so slovenske organizacije, raba slovenščine v javni upravi, projekti za gospodarski razvoj naselitvenega prostora slovenske narodne skupnosti v Italiji na Videmskem in t. i. rezervacija.

Če pogled razširimo na porazdelitev sredstev po »makropostavkah« v zadnjih treh letih, se je v predlogu za porazdelitev sredstev za leto 2023, o katerem so razpravljali v ponedeljek, najbolj spremenila postavka za rezervni sklad. Ta je za leto 2021 znašala za osem odstotkov desetmilijonske dotacije, za letošnje leto za devet odstotkov, v prihodnjem letu pa bo v rezervacijo šlo 14 odstotkov oz. 1.400.000 evrov.

Tokrat se je posvetovalna komisija tudi že izrekla o delni porazdelitvi sredstev iz rezervnega sklada, ki navadno poteka vzporedno z rebalansom deželnega proračuna. Poleg običajnih postavk za slovenske organizacije v Italiji, za katere finančna sredstva črpajo iz omenjene rezervacije, kjer so ostala razmerja v bistvu nespremenjena, velja med izrednimi ukrepi omeniti 70.000-evrski prispevek za dokončanje sedeža jadralnega kluba Čupa v Sesljanu, na pomoč pa so sklenili priskočiti tudi Zvezi slovenskih športnih društev v Italiji, ki bo zapustila prostore v Ul. Cicerone, kjer trenutno deluje, in se preselila v prostore nekdanje openske hranilnice pri križišču med Dunajsko cesto in Bazoviško ulico