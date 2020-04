Smo v istem čolnu, nismo pa vsi isti

SVET

Ob vseh neumnostih, ki smo jih v teh kužnih časih slišali o koronavirusu, njegovem izvoru, njegovih učinkih in njegovih zdajšnjih in prihodnjih posledicah, lahko slišimo tudi o tem, da koronavirus v resnici ni nevaren ali pa sploh ne obstaja, ker je samo utvara velekapitala in medijev. Med tistimi, ki vztrajno zanikajo nevarnost virusa, je kar nekaj ljudi, ki bi jim izobrazba in kanček zdravega razuma lahko nakazovala, da s tem počnejo podobno kot zanikovalci holokavsta. Vse te bi bilo treba poslati v Bergamo, med izmučene zdravnike in izčrpano osebje, da tam delajo in pomagajo reševati življenja pred virusom, ki je po njihovem samo utvara.

Smo pa slišali tudi veliko pameti in modrosti. Med temi pa je le malokdo zadel bistvo globalne epidemije koronavirusa tako natančno kot veliki naravoslovec in modrec našega časa, sir David Attenborough. »Ljudje smo svet spremenili tako močno, da se zdaj ne nahajamo več v holocenu ampak v novi geološki dobi, v antropocenu,« je svaril januarja 2019 na srečanju Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Povedal je še, da raja ne zemlji ni več in da zdaj ni čas za obtoževanja in iskanje krivcev, ampak je čas za delovanje in iskanje priročnih rešitev. S tem je napovedoval natanko to, česar bi se morali ljudje zavedati prav ta hip, pa ne kaže, da bi se. Če kdo ne verjame najstnici Greti, bi lahko poslušal vsaj to, kar nam sporoča 93-letni Attenborough, ki je svet spoznaval že takrat, ko je bil še čist.

Papež Frančišek nas je, vidno utrujen od bremen sveta, opozoril, da smo vsi v istem čolnu, in je svetu in vasi sporočil, da je ta čoln naša Zemlja, ki je veliko bolj krhka, kot smo si domišljali doslej. A težava je, da v časih interneta in menda pametnih telefonov nihče več ne posluša modrecev. Ljudem je lažje verjeti, da so virus naredili Američani, da bi škodili Kitajcem, ali pa obratno, kot pa da bi si predstavljali neverjetne razsežnosti brutalnega izsekavanja gozdov v južnih provincah Kitajske. Vsega 15 odstotkov Kitajske je poraščene z gozdovi (Slovenije 58 odstotkov, Italije 35 odstotkov), vsako leto pa posekajo za 5000 kvadratnih kilometrov gozdov, kar v desetih letih znese za dve in pol Slovenije posekov. Pri tem sečnja ni namenjena samo kitajski lesni industriji, ki je največja na svetu, ampak gozdove sekajo tudi zato, da ustvarijo polja, kjer pridelujejo hrano za prebivalce novih mest, ki jih na podeželju nenehno gradijo. S tem prihaja do ogromnih posegov v habitat živali, ki ostanejo brez hrane in se zato začnejo približevati mestom, posiljena narava pa nazadnje odreagira. Stvar je še hujša, ker kitajska podjetja medtem izsekavajo tudi v Aziji in še posebej v Afriki, po novem pa tudi v Braziliji.

Pandemija potrjuje vsa protislovja globaliziranega sveta. Na Kitajskem, od koder je virus prišel v Lombardijo, so epidemijo zajezili, ljudje in tovarne znova delajo s polno paro in življenje se začenja normalizirati. Medtem vsa Evropa stoji, virus se še vedno širi in ljudje še vedno umirajo. Onstran Atlantika pa utegne biti še huje. Še večje protislovje je, da nam Kitajci zdaj pošiljajo pomoč in jim moramo biti zato hočeš nočeš hvaležni, pa čeprav samo gasijo požar, ki so ga sami zakurili.