Smrt voznice avtomobila v trčenju s tovornjakom

V Fontanafreddi na Pordenonskem sta okrog 17. ure silovito trčila tovornjak za prevoz betona in fiat panda. V nesreči je zaradi hudih poškodb izgubila življenje 80-letna voznica avtomobila. Iz razbitin so jo z uporabo hidravličnega orodja potegnili gasilci. Njen sin, ki je uspel sam izstopiti iz avtomobila, je potreboval zdravniško oskrbo in so ga reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Tovornjakar pa se ni poškodoval. Gasilci so zavarovali območje nesreče in so odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi karabinjerji in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.