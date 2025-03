Na avtocesti A28, ki pelje od Conegliana do Portogruara, so bili ob 15. uri na odseku med izvozoma Azzano Decimo in Villotta na Pordenonskem proti Portogruaru vpleteni v hudo nesrečo tovornjak, kombi in avtomobil. Ena oseba je izgubila življenje. Na kraju so reševalci, gasilci in policisti. Na območju nesreče promet poteka po prehitevalnem pasu. Vozila trenutno izločajo pri kraju Azzano Decimo.