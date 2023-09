Smrtno nevarne volčje češnje zamenjali za borovnice

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so ob reševalnem helikopterju posredovali na planini Col Mezzodì Bassa na vzhodnem grebenu gore Tuglia v Karnijskih Alpah, kjer so se dva mladoletnika in odrasel moški, ki so bili s skupino pohodnikov, zastrupili z gozdnimi sadeži. Pokusili so strupene volčje češnje (Atropa belladonna), ki so jih, kot kaže, zamenjali za borovnice. Gorsko vodičko so seznanili z zaužitjem omenjenih plodov, pri čemer je takoj prepoznala njihovo nevarnost. Brez oklevanja je poklicala na interventno telefonsko številko 112 in prosila za pomoč. Vse tri so reševalci prepeljali v bolnišnico, oba mladoletnika s helikopterjem, odraslega moškega pa z reševalnim vozilom.