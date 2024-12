Smrtonosnih delcev PM2,5 je še vedno preveč

Onesnaževanje ne povzroča samo podnebnih sprememb, posledice katerih lahko opažamo pri dvigovanju temperatur in vse pogostejših vremenskih ujmah, temveč ubija in povzroča škodo tudi na bolj »neposreden« način. Okoli 239.000 smrti v EU leta 2022 je namreč mogoče pripisati posledicam izpostavljenosti delcem PM2,5, glavnemu onesnaževalu zraka, je v svojem najnovejšem poročilu navedla Evropska agencija za okolje (EEA).

Tem je treba dodati tudi 48.000 smrti, ki jih je mogoče pripisati onesnaženosti z dušikovim dioksidom in 70.000 smrti zaradi onesnaženosti z ozonom. Kljub tako visoki številkam – Trst ima npr. za primerjavo 200.000 prebivalcev – je sicer spodbudno, da se na tem problemu dela, saj se je število smrti zaradi onesnaženosti zraka v Evropi v zadnjih letih bistveno znižalo.

Delci PM2,5 so mikroskopsko majhni drobci trdne ali tekoče snovi, ki so razpršeni v zraku. Med drugim vključujejo prah, dim, saje, delce iz obrabe pnevmatik in cestišča ter delce prsti. Ker so zelo majhni, iz dihal vstopajo v kri in potujejo v različna tkiva, kjer med drugim povzročajo oksidativni stres in vnetja.

