Snemanje Netflixovega filma v Piranu priložnost za Slovenijo

Film Our Man From Jersey v glavnih vlogah s Halle Berry in Markom Wahlberom snemajo na Hrvaškem in v Sloveniji, je naslov ponedeljkovega članka ene od osrednjih ameriških filmskih revij Variety. Ministra za gospodarstvo in kulturo sta ob obisku Pirana, kjer snemajo film v Netflixovi produkciji, poudarila, da je to odlična promocija za Slovenijo. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob petkovem obisku Pirana poudarila, da je snemanje največjega filmskega projekta v Sloveniji pomemben dogodek za slovensko filmsko industrijo. Kot je pojasnila, so v obsežen projekt »vključene tudi slovenske koproducentske ekipe in veliko slovenskih delavcev in delavk na področju filma, ki sodelujejo s kolegi in kolegicami iz najrazličnejših držav, saj so takšne velike produkcije vedno tudi mednarodne«. »Prav zaradi spodbujanja različnih povezav, ki so širše od samega področja filma, saj segajo na področje gospodarstva in turizma, smo na vladi temu projektu sofinanciranja tuje produkcije namenili 2,5 milijonov evrov,« je pojasnila.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, ki se je obiska Pirana udeležil z Asto Vrečko in direktorico Slovenskega filmskega centra (SFC) Natašo Bučar, pa je prepričan, da lahko »dobra filmska produkcija znanih svetovnih medijskih hiš, kot je Netflix, pomembno prispeva h globalni promociji države«.

»Zato smo na ministrstvu podprli projekt z enim milijonom evrov, saj verjamemo, da ima sinergijske učinke z ostalimi vlaganji v mednarodno turistično in gospodarsko promocijo naše države,« je dejal Matjaž Han.

Nataša Bučar pa odločitev producentov za snemanje pri nas razume kot »potrditev, da imamo v Sloveniji odlične snemalne lokacije, izkušene filmske delavce in vso potrebno infrastrukturo za servisiranje tudi največjih filmskih produkcij na svetu«.

Ministra in direktorica SFC so si v Piranu ogledali glavno snemalno enoto in se srečali z režiserjem Julianom Farinom, izvršno producentko Jennifer Madeloff in člani filmske ekipe, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Pri projektu sodeluje več kot 340 slovenskih delavcev, kar je več kot polovica celotne ekipe. Slovenski sodelavci so prisotni na več ravneh: organizaciji, produkciji, na področju scenografije, so v tehnični ekipi, pa tudi asistenti v sektorjih kostumografije in filmske maske in sektorja slike in zvoka.

Angažirali so tudi številne t.i. vajence, vključenih pa je tudi na stotine statistov. Predvideno število vseh sodelujočih slovenskih in tujih filmskih delavcev je 650, z igralci in statisti pa se število povzpne na kar 1500, so sporočili z ministrstva.

Obenem produkcija predvideva 30.000 nočitev v hotelih in drugih prenočitvenih kapacitetah. Skupna predvidena poraba sredstev za priprave in snemanje v Sloveniji je ocenjena na deset milijonov evrov.