Šolski sodelavec na lažni bolniški izposojal avtomobile

Finančni policisti iz Pordenona so izsledili in ovadili 40-letnega šolskega sodelavca, ki je v treh letih na treh šolah na Pordenonskem bil v službi skupno le devet dni, odsotnost pa je opravičeval z lažnimi zdravniškimi potrdili, ki jih je izdalo pet specialistov. Ob plačah in občasnem mesečnem nadomestilu za brezposelnost je skupno prejel več kot 40.000 evrov.

Ko so ga iz tajništev poklicali v službo, je podpisal delovno pogodbo. Operativen pa je bil vsakič le po tri dni, nato je izročil potrdilo o bolezni in se vrnil v rojstni kraj Reggio Calabrio. Z nezakonitim poslom, ki je bil navidezno brezhiben, se je med drugim vzpenjal na šolski lestvici in se je tudi izognil zdravniškim kontrolam na domu. V Reggio Calabrii pa je izposojal avtomobile na dolgi rok. V času bolezenskega dopusta je med drugim potoval po Italiji in v tujini. Med preiskavo na njegovem domu so finančni policisti našli dokumentacijo o nezakonitih poslih ter 300.000 evrov v gotovini, ki jih je zaslužil z izposojanjem avtomobilov. Moškega in pet zdravnikov, ki so izdajali lažna bolezenska potrdila, so finančni policisti ovadili. Z njimi se bo ukvarjalo državno tožilstvo iz Pordenona.