Sparkasse si je zagotovila več kot 50 odstotkov delnic CiviBanka

Bocenska hranilnica Sparkasse je sporočila, da je presegla 50 odstotkov (točneje 50,68 odstotka) zagotovljenih delnic čedajske banke CiviBank v okviru pristopov k njeni javni ponudbi za nakup. Deležu v višini 17,09 odstotka, ki ga je Sparkasse že imela v lastništvu CiviBank, se je do včeraj pridružilo še 33,58 odstotka, s čimer je bocenski zavod presegel kvoto, ki omogoča nadzor nad čedajsko banko. S tem bo mogoče zagotoviti perspektivo stabilnega vodenja in maksimalne zmogljivosti, so prepričani pri Sparkasse, kjer v sporočilu za javnost poudarjajo, kako je v zadnjih treh dneh povprečno dnevno število delničarjev CiviBank, ki so pristopili k javni ponudbi za nakup, naraslo na 425 in stalno narašča. Doslej je k ponudbi pristopilo 2710 delničarjev čedajske banke, kar znaša 19,36 odstotkov vseh delničarjev. Rok za pristop k ponudbi bo zapadel 6. maja.

Oglasila se je tudi deželna uprava Furlanije - Julijske krajine, ki po besedah odbornice za finance Barbare Zilli meni, da je pravilno, potrebno in primerno, da se ne vmeša v stvari, ki zadevajo tržišče. Dežela ne more in ne sme vplivati na lastništvo CiviBank, njen interes je zagotoviti, da so banke v FJK resnično prisotne in učinkovite ter pozorne do družin in podjetij ter da zagotovijo sodelovanje pri koriščenju obstoječih instrumentov za pomoč deželni stvarnosti in gospodarstvu. Po mnenju odbornice operacija bocenskega zavoda ni nenavadna niti sovražna, nasprotno, lahko spodbudi sinergije v korist ozemlja s pozitivnim vplivom na FJK.