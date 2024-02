Spektakel nad Tržaškim zalivom iz zraka (foto)

Ob izrazitem temperaturnem obratu in zadrževanju hladnejšega in bolj vlažnega zraka v najnižjih prizemnih plasteh se je tudi danes nad morjem v Tržaškem zalivu pojavil pravi spektakel, ki ga je povečini iz zraka z dronom ujel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi. Nenavadni slikoviti prizori z meglo so privabili na obalo številne obiskovalce, mnogi pa si jih ogledujejo s kraškega roba. Le za kroniko naj zapišemo, da se je ničta izoterma opolnoči povzpela na višino 3000 metrov, kar bi bilo normalno proti koncu pomladi, in da je v gorah še topleje kot včeraj. Ta vremenska slika se bo zaključila jutri, ko bo čez dan postopno že več oblačnosti in bodo v noči na nedeljo možne občasne rahle padavine.