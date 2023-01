Spet novoletni vremenski ekstrem

Tudi letos se je, podobno kot lani, ob prehodu leta udejanjal izrazit temperaturni obrat, ki se še nadaljuje. Ničta izoterma se je povzpela zelo visoko za ta čas. Radiosonda iz Rivolta jo je 1. januarja namerila na višini 3620 metrov, le 27 metrov nižje kot lani. Gre za višine, ki bi bile običajne v poletnih mesecih. Zadržuje se okrog 2000 metrov višje od dolgoletne normalnosti. Stanje je v gorah sicer nekoliko manj hudo od prvi dni v januarju 2022, ker je vmes nekaj temperaturnih obratov in so tako temperature na višini okrog 1500 metrov vseeno nekoliko nižje od lanskoletnih rekordnih, še vedno pa previsoke za ta čas. Na tej višini te dni radiosonda beleži temperature okrog +3 do +4 stopinj Celzija, kar je okrog 4 do 5 stopinj več od normalnosti. Živo srebro se vsekakor v gorah v nočnih urah ni spustilo pod ničlo in je ostalo pozitivno za več desetink stopinje Celzija.

V nižinah pa se pod toplo višinsko zračno maso zadržuje zelo vlažen zrak, ki še vedno počasti doteka od jugozahoda. Ozračje je megleno, ponekod je nastala megla, občasno se pojavlja krajevno rosenje.

V prihodnjih dneh se vreme še ne bo občutneje spremenilo. Jutri in v sredo sicer pričakujemo rahlo prevetritev ozračja, ki pa v glavnem ne bo povsem odpihnila vlage.

Nadaljevalo se bo oblačno in vlažno vreme, v torek in sredo bo predvidoma nekaj več spremenljivosti. V gorah bo jutri nekaj več oblakov, v sredo in četrtek pa spet več jasnine. Toplo bo za ta čas.