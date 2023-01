Sprememba na čelu »posebne vojaške operacije v Ukrajini«

Ruska vojska v Ukrajini je danes dobila novega poveljnika. Na čelo »posebne vojaške operacije v Ukrajini« je ruski obrambni minister Sergej Šojgu imenoval načelnika generalštaba ruskih sil Valerija Gerasimova. Ta je zamenjal generala Sergeja Surovikina, ki je bil na poveljniški položaj imenovan oktobra lani. Surovikin bo kot poveljnik zračno-vesoljskih sil po novem namestnik poveljnika ruske vojske v Ukrajini. Namestnika bosta tudi vrhovni poveljnik kopenske vojske Oleg Saljukov in namestnik načelnika generalštaba ruskih oboroženih sil Aleksej Kim, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

»Nova imenovanja v posebni vojaški operaciji v Ukrajini so povezana s širšim obsegom nalog in potrebo po tesnejšem usklajevanju med vsemi vojaškimi vejami in službami,« navaja rusko obrambno ministrstvo. Ruska vojska se je v zadnjih mesecih soočala s kritikami zaradi niza porazov v Ukrajini. Med drugim so bili prisiljeni v umik iz mesta Herson, prestolnice istoimenske regije, ki si jo je Rusija ob Zaporožju, Donecku in Lugansku enostransko priključila.