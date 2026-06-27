Stekla pomorska povezava med Trstom ter slovensko in hrvaško obalo

Od danes je spet na voljo mednarodna pomorska povezava med Trstom ter slovensko in hrvaško obalo. Do 31. avgusta bo ladja družbe Liberty Lines Trst šest dni na teden razen ob torkih plula v Piran v Sloveniji ter v Poreč, Rovinj in Mali Lošinj na Hrvaškem. Za prevoz kolesa bo treba doplačati tri evre pri nepovratni in pet evrov pri povratni plovbi. Predvidene so olajšave za družine, prevoz domačih živali ter za dostop invalidnih oseb. Informacije o urnikih in nakupu vozovnic so na voljo pri blagajnah in na spletnih straneh družbe Liberty Lines. Kdor želi kupiti vozovnico na dan odhoda, naj se javi pri blagajni vsaj 45 minut pred vkrcanjem.