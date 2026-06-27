Jugoslovanski košarkarji uvajajo niz filmov o športu

Športno središče Trieste Campus, ki je pred kratkim zagledalo luč v Ulici Locchi, je vredno obiska, njegov namen pa ni zgolj spodbujati športno udejstvovanje med mladimi. "Eden naših glavni ciljev je ta, da z izgovorom športa privabimo mlade, da se tu družijo in sodelujejo pri različnih dejavnostih," je danes povedal podjetnik Enrico Samer, oče tega ambicoiznega projekta in glavni vlagatelj. Tokrat se je Trieste Campus povezal s svetom filma, točneje s kinom Ariston, ki se nahaja v isti mestni četrti. Z društvom La Cappella Underground so si zamislili niz treh filmov na športno temo, ki jih promovirajo tudi v športnem centru, projekcije pa bodo v Aristonu. Kot je povedala predsednica društva Chiara Barbo, je njihov cilj prav tako spodbujati druženje, zato je v kinu po novem tudi kavarna. Pooblaščeni upravitelj kampusa Andrea Razzi je dejal, da "v tem obsežnem športnem naselju ni samo šport, v njem mora biti prostor tudi za druge interese, kot so filmi," umetniški vodja pri La Cappella Underground Francesco Ruzzier pa je predstavil kratki niz Terzo tempo (Tretji polčas), ki zadeva šport, ampak širše tudi športne in kulturne vrednote.

Že danes ob 19. uri bo v Aristonu na ogled dokumentarni film Jureta Pavlovića The Lost Dream Team (Izgubljeno moštvo), ki opisuje, kako so nadarjeni jugoslovanski košarkarji leta 1991 v Rimu osvajali evropsko prvenstvo ravno v dneh, ko je njihova država začela razpadati.

Prihodnji četrtek, 2. julija, vedno ob 19. uri bo na vrsti namizni tenis z delom Vittorio a tavolino (režiserja sta Severine Queyras in Silvio Montanaro), ki pripoveduje zgodbo o multietnični rimski mestni četrti, kjer se z namiznim tenisom ukvarjajo osebe najrazličnejših porekel, jezikov in veroizpovedi.

Zadnji bo 9. julija ob 19. uri na ogled dokumentarec Cristiana Regine A tu lado, ki prikazuje, kako je lahko vadba boksa v kubanski prestolnici Havani učinkovito orodje za to, da mladi ne životarijo na ulici in kljub revščini zasledujejo nek osebni cilj.