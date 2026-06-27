V Veliki Britaniji drugi dan zapored izmerili rekordno visoko temperaturo

Na Otoku so danes zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro v grofiji Somerset na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord, ki so ga pri 36,1 stopinje Celzija zabeležili v sredo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski meteorološki urad Met Office je danes sporočil, da so rekord zabeležili v kraju Yeovilton. Pred tem so najvišjo junijsko temperaturo doslej v sredo izmerili v kraju Gosport v grofiji Hampshire.

V Londonu so ob izjemni vročini sicer zabeležili tudi največje število življenjsko ogrožajočih nujnih intervencij doslej. Po navedbah tamkajšnje reševalne službe se v času ekstremnih temperatur soočajo z velikim porastom nujnih klicev.

Met Office je ob tem danes do petka zvečer podaljšal rdeče vremensko opozorilo zaradi ekstremne vročine za London in okolico. Opozorilo, s katerim meteorologi opozarjajo na zelo verjetno tveganje za zdravje ljudi, je bilo sicer sprva v veljavi do danes ponoči.