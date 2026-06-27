VREME
DANES
Sobota, 27 junij 2026
Iskanje
Vreme

V Veliki Britaniji drugi dan zapored izmerili rekordno visoko temperaturo

Met Office je od danes do petka zvečer podaljšal rdeče vremensko opozorilo zaradi ekstremne vročine za London in okolico

STA |
London |
25. jun. 2026 | 17:55
    V Veliki Britaniji drugi dan zapored izmerili rekordno visoko temperaturo
    Met Office je rdeče vremensko opozorilo zaradi ekstremne vročine za London in okolico podaljšal do petka zvečer (ANSA)
Dark Theme

Na Otoku so danes zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro v grofiji Somerset na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord, ki so ga pri 36,1 stopinje Celzija zabeležili v sredo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski meteorološki urad Met Office je danes sporočil, da so rekord zabeležili v kraju Yeovilton. Pred tem so najvišjo junijsko temperaturo doslej v sredo izmerili v kraju Gosport v grofiji Hampshire.

V Londonu so ob izjemni vročini sicer zabeležili tudi največje število življenjsko ogrožajočih nujnih intervencij doslej. Po navedbah tamkajšnje reševalne službe se v času ekstremnih temperatur soočajo z velikim porastom nujnih klicev.

Met Office je ob tem danes do petka zvečer podaljšal rdeče vremensko opozorilo zaradi ekstremne vročine za London in okolico. Opozorilo, s katerim meteorologi opozarjajo na zelo verjetno tveganje za zdravje ljudi, je bilo sicer sprva v veljavi do danes ponoči.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: