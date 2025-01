Število okužb s sezonsko gripo naglo narašča

Število okužb s sezonsko gripo se je v Italiji v minulih dneh občutno povečalo. V zadnjem tednu jo preboleva 840 tisoč ljudi, medtem ko jih je od novembra skupaj zbolelo nekaj manj kot sedem milijonov. Epidemija bo predvidoma dosegla svoj sezonski višek čez dva ali tri tedne, opozarjajo strokovnjaki, pri čemer ranljivim skupinam še vedno priporočajo cepljenje.

V tednu od 6. do 12. januarja se je incidenca okužb povečala z 12,1 na 14,3 promila. Najbolj pod udarom so otroci pod 5. letom starosti, je razvidno iz podatkov, objavljenih na portalu RespiVirNet, pri katerih je incidenca 25,5 promila. Italijanski inštitut za zdravje (Iss) ugotavlja med drugim, da so trenutno pogoste tudi okužbe z drugimi gripoznimi in respiratornimi virusi.