Štirideset raziskovalnih projektov o peklenskem virusu

V Italiji, ki je bila med prvimi evropskimi državami, kjer je novi koronavirus pokazal zobe, pa tudi prva, ki je uvedla stroga omejitvena pravila, se je strokovno in znanstveno preučevanje dogajanja začelo prej kot drugje v Evropi. Izsledki teh raziskav se že pojavljajo v drugih, kasnejših raziskavah, ki so jih objavili v drugih evropskih državah.

Univerzitetno javno zdravstveno podjetje ASUGI je včeraj v svetoivanskem parku predstavilo bogato raziskovalno delo, ki se je na podlagi državnih, evropskih in drugih razpisov razvilo od januarja do danes. Generalni direktor podjetja Antonio Poggiana je s Sandrom Centonzejem, vodjo oddelka za raziskovanje, klinično-oskrbovalno inovacijo, kakovost in klinično tveganje, Paolom Manganottijem, vodjo nevrološkega oddelka bolnišnice na Katinari, Robertom Di Lenardo, rektorjem tržaške univerze in Riccardom Riccardijem, članom deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, ki je pristojen za zdravstvo, posredoval informacije o raziskovalnih projektih, ki so nastali na deželnem območju, tako na epidemiološkem nivoju kot v okviru zdravstvenega marketinga in na drugih področjih.

Že januarja 2020 je kazalo, da bo letos publikacij veliko. In res je kljub kratkemu premoru ob nastopu pandemije ASUGI v sodelovanju s tržaško univerzo, visoko šolo SISSA, mednarodnim središčem za gensko raziskovanje ICGEB, pediatrično bolnišnico Burlo, deželo FJK in drugimi deželnimi znanstvenimi središči predstavil 137 publikacij, med katerimi jih kar 72 podpisuje izključno zdravstveno podjetje. Med raziskovalnimi projekti je samo na območju dežele FJK nastalo 40 študij na temo covid-19.

