Štirje osumljeni zaradi smrti treh mladih, ki jih je odnesla Nadiža

V zvezi s tragedijo, ki se je pripetila 31. maja letos v Premarjagu na Čedajskem, v kateri so umrli 20-letna Patrizia Cormos, 23-letna Bianca Doros in 25-letni Cristian Casian Molnar, ki jih je odnesla pobesnela Nadiža, je videmsko državno tožilstvo vpisalo na seznam osumljenih štiri osebe. Gre za tri gasilce, ki so tistega dne bili na delu v operativnem centru v Vidmu ter operaterja deželne službe Sores, ki je prejel telefonske klice na pomoč in je aktiviral posredovanje reševalnega helikopterja.

Omenjena četverica bi lahko bila vpletena v domnevne zamude pri reševanju, zaradi katerih helikopter iz Benetk ni prispel pravočasno, da bi rešil dekleti in fanta v težavah.

Gasilci in operater družbe Sores bodo v prihodnjih dneh odgovarjali na vprašanja glavnega tožilca Massima Lie in tožilke, ki vodi preiskavo, Letizie Puppa.

Patrizia Cormos, Bianca Doros in Cristian Casian Molnar so 31. maja na pomoč poklicali z rečnega otoka, ker se je vodostaj Nadiže zaradi obilnih padavin naglo dvigoval. Reševalci so prispeli na kraj, toda jih niso uspeli doseči. V poslednjem objemu, da bi kljubovali toku, so jim naposled popustile moči in jih je voda odnesla.

Reka Nadiža je 2. junija vrnila trupli obeh deklet, šele 23. junija pa še truplo mladeniča.