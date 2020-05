Strip Črni plamen odslej vsak dan v Primorskem dnevniku

Mlada prijatelja Josip in Giuseppe, protagonista stripa Črni plamen, nas bosta od torka dalje spremljala vsak dan. Tedenske objave stripa, ki sta ga ustvarila Ivan in Zoran Smiljanić, se bodo namreč spremenile v vsakodnevne: od torka, 2. junija, in skozi vse poletne mesece bomo v Primorskem dnevniku vsak dan objavili po eno stran novega izvirnega stripa, posvečenega stoletnici požiga Narodnega doma. To je darilo, ki ga Zadruga Primorski dnevnik in založnik DZP-PRAE, poklanjata bralcem ob 75-letnici našega dnevnika. Ko nas bosta avtorja pripeljala do konca zgodbe, bodo, samo za naročnike, vse objave zbrane tudi na naši spletni strani.

Stari in novi člani Zadruge Primorski dnevnik pa bodo deležni še dragocenejšega darila. Strip Črni plamen bo namreč julija izšel v knjižni obliki pri ljubljanski Založbi ZRC (ZRC SAZU); redna cena knjige bo 19 evrov (do 1. julija jo je mogoče na e-naslovu narocanje@zrc-sazu.si prednaročiti po 15€). Vsi člani zadruge, teh je nekaj manj kot 2000, pa bodo knjigo prejeli v dar! Ponudba velja tudi za prvih sto novih članov, zato Zadruga vabi vse, da se včlanijo in tako postanejo lastniki Primorskega dnevnika ... ob tem pa bo njihova domača knjižnica bogatejša tudi za strip o tržaškem Narodnem domu. (Članarina je enkratna, zanjo je treba odšteti 25,16€ – za vse informacije pišite na zadruga@primorski.eu.)

Od torka bodo torej naša srečanja s Črnim plamenom vsakodnevna. Z mladima protagonistoma, Tržačanoma – Slovencem in Italijanom – se bomo še dalje sprehajali po mestnih ulicah in trgih, po notranjosti Narodnega doma in njunih domov ter prisostvovali njunemu odraščanju. Njuno prijateljstvo se, kot smo že spoznali v teh dveh mesecih, ne zmeni za nacionalne razlike: Josipa in Giuseppeja je namreč združila druga, fiktivna, a povezovalna identiteta: oba sta Indijanca, brata Apača. A »črni plamen« že tli in iz zgodovine vemo, da so njegovi zublji 13. julija 1920 uničili kulturni in ekonomski hram tržaških Slovencev. Vprašanje pa je, če mu bosta vsaj Apača znala uspešno kljubovati ... Zato ne zamudite vsakodnevnih objav stripa Črni plamen na straneh Primorskega dnevnika.