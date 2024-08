Ta konec tedna bo eden med najbolj vročimi v letošnjem poletju. Subtropski anticiklon se namreč trenutno spet krepi in se ozračje še dodatno segreva. Naše kraje bo oplazil zelo topel severnoafriški zrak. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju bo radiosonda iz Rivolta pri Vidmu od četrtka do vključno nedelje beležila temperature okrog 20 stopinj Celzija, mestoma tudi rahlo višje. Danes opolnoči je za primerjavo na isti višini namerila 16,2 stopinje Celzija.

Živo srebro je na višini 1500 metrov v prostem ozračju letos poleti presegalo 20 stopinj Celzija le med 20. in 21. junijem ter med 11. in 16. avgustom. Po dolgoletni normalnosti bi morale trenutno biti temperature na tej višini v prostem ozračju okrog 13 stopinj Celzija, se pravi, da bo ozračje v prihodnjih dneh za kakih 7 stopinj Celzija toplejše od povprečja. Najvišje dnevne temperature na Goriškem se bodo vzpenjale do okrog 35 stopinj Celzija, ob morju bo čez dan kakšna stopinja Celzija manj, zelo tople in soparne pa bodo noči. Zelo toplo za ta čas bo tudi v gorah. Vse dni bo prevladovalo sončno vreme, izjemoma bo lahko v gorskem svetu nastala kakšna vročinska nevihta.