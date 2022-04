Tanja Fajon odhaja iz Bruslja

Evroposlanka Tanja Fajon, sicer predsednica SD, ki je bila na nedeljskih volitvah izvoljena v državni zbor, bo zapustila Evropski parlament. Na njeno mesto v Bruslju bi lahko prišli Matjaž Nemec, Dominika Švarc Pipan ali Neva Grašič, kar bo odvisno tudi od koalicijskih pogajanj z Gibanjem Svoboda, so pojasnili iz njene pisarne. Funkciji evropske in slovenske poslanke pa sta nezdružljivi, zato bo Fajonova prekinila mandat v Evropskem parlamentu. Na njeno mesto v Bruslju bo državni zbor, ki mora o tem obvestiti Evropski parlament, imenoval nadomestnega poslanca. Prvi upravičenec je tako po vrstnem redu kot po preferenčnih glasovih Matjaž Nemec, sledita Dominika Švarc Pipan in Neva Grašič.