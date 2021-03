Tatjana Rojc v senatu o krajih spomina (video)

Senatorka Tatjana Rojc (Evropeisti) je danes v razpravi v senatu odločno podprla zakonski osnutek, da bi nekdanje zbirno taborišče v Serviglianu v Markah proglasili za državni spomenik.

Kraji spomina omogočijo, da se ohrani živ spomin na nekdanje dogajanje in da se ohranja pozornost na najbolj mračna obdobja, je menila. Nihče nima pravice, da bi jih odrinil v pozabo, kar so povojne generacije mnogokrat skušale storiti.

Spomin mora živeti, je poudarila, to potrjujejo tudi Rižarna in drugi kraji spomina, ki še niso priznani, kjer so se ljudje upirali totalitarnim režimom. Ne gre za oddaljeno dogajanje, ki se ne more več pripetiti, prav tako ni prihodnosti brez soočanja s preteklostjo, je še povedala senatorka Tatjana Rojc. Omenila je pisatelja Borisa Pahorja in opozorila, da mora po njegovem vzoru razprava v dvorani potekati z ozirom na tiste, ki se niso več vrnili.

Nekdanje ujetniško in nato begunsko taborišče v Serviglianu so pred petimi leti spremenili v Park miru. V njem so bili med drugo svetovno vojno zaprti najprej zavezniški vojaki in potem judje v čakanju na deportacijo v nemška nacistična taborišča. Od septembra 1945 do junija 1946 je bilo nastanjenih tudi od 1100 do 1300 slovenskih beguncev iz Jugoslavije, kasneje tudi skupina v osrednji Sloveniji izšolanih učiteljev in profesorjev.