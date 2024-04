Starodobniki iz Trsta na Opčine

Sobota in nedelja bosta minili v znamenju Vzpona prvakov oziroma zgodovinske dirke Trst-Opčine, ki jo prirejata društvi Motoclub Trieste 1906 in Club dei Venti all’Ora - Trieste 1961 v sodelovanju z Občino Trst.

Gorska hitrostna dirka Trst-Opčine z avtomobili in motorji je nekoč veljala za eno najpomembnejših tekmovanj v tej disciplini in je potekala vse od leta 1911 do leta 1971, z dvema prekinitvama med obema svetovnima vojnama. Leta 2017 sta jo društvi ponovno oživili: tekmovalci so startali na Trgu Ulpiano in se zapeljali vse do Opčin. Na Novi cesti za Opčine, ki je bila zaprta za promet, se je zbralo kakih 25 tisoč gledalcev.

Letos si organizatorji z Občino Trst vred prizadevajo, da bi bilo podobno. Na cesto se bo v nedeljo pognalo 35 starodobnih motorjev in ravno toliko starodobnih avtomobilov, ki sodijo v obdobje 1911-1971. Dirkači se bodo najprej zapeljali po mestnem središču in se nato odpravili na Opčine, kjer se bo praznik nadaljeval na dvorišču Prosvetnega doma.

Jutri zvečer pa bo v avditoriju nekdanje ribarnice na mestnem nabrežju srečanje, ki ga bodo oblikovali predsednik komisije muzejev italijanskih zgodovinskih motorjev in avtomobilov Danilo Castellarin ter številni ugledni gostje, ki so bili v preteklosti prave dirkalne zvezde. Med motoristi pričakujejo na primer švicarskega pilota Sergia Pellandinija, ki je med letoma 1978 in 1986 sodeloval na svetovnem motornem prvenstvu, štirikolesnike pa bo zastopal evropski prvak v rallyju iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja Tržačan Fulvio Bacchelli. Člani komisije ASI bodo ob koncu spregovorili o prihodnosti zgodovinskega avtomobilizma v luči leta 2035 - o uporabi posebej pripravljenih goriv iz obnovljivih virov. Večer se bo zaključil s sprejemom v kavarni San Marco z glasbo.

Organizatorji pričakujejo veliko gostov iz Avstrije, Nemčije, Slovenije in Hrvaške: navdušenci si želijo, da bi dogodek postal vsakoletna stalnica.