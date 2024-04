Koprski policisti so včeraj ob 18.30 posredovali na urgenci v Postojni, od koder so prejeli klic, da so opazili moškega s pištolo za pasom. Ugotovili so, da gre za 49-letnega domačina, ki so ga takoj obvladali. Pri sebi je imel signalno pištolo s praznim nabojnikom, poleg tega so med osebno preiskavo našli še nož na preklop. Za moškega so odredili hospitalizacijo.