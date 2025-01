Tatjana Rojc v senatu o šolskih ekskurzijah

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je danes dopoldne v senatu v repliki državni sekretarki za šolstvo Paoli Frassinetti opozorila na težave nekaterih večjih šol v Furlaniji - Julijski krajini pri organiziranju šolskih ekskurzij, saj državna zakonodaja zahteva, da morajo za kritje izletov, ki stanejo več kot 140.000 evrov, zagotoviti zakup. To predstavlja še dodatno breme za šole, ki jih že pestijo npr. pomanjkanje ustreznega osebja in učnih pripomočkov, nepozornost v razredih s prevelikim številom učencev oz. dijakov ter nepozornost do šol, ki delujejo na težavnih območjih, npr. tistih v hribovitih predelih.

Rojc se je ministrstvu vsekakor zahvalila za pozornost do šol s slovenskim učnim jezikom ter izrazila upanje, da bo čim prej zaživela neposredna vez med ministrstvom in Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK, kot predvideva zaščitni zakon št. 38/2001.