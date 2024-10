Tečaji slovenščine: zakaj, kje in kako

Z začetkom šolskega leta se tradicionalno poveča želja (ali pa nuja) po pridobivanju novih znanj in vsako leto se posledično poveča tudi povpraševanje po tečajih slovenščine kot drugega jezika. Te prirejajo tako jezikovne šole kot tudi različna društva - slednja tako v bolj kontinuirani obliki kot tudi bolj sporadično, skladno s sprotnim številom interesentov.

Tečajev slovenskega jezika je na obmejnem območju veliko, za boljši pregled ponudbe pa so letos poskrbeli sodelavci Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori), kjer si prizadevajo za promocijo znanja in rabe slovenskega jezika v Furlaniji - Julijski krajini. Pripravili so zgibanko, ki omogoča pregled ponudbe tečajev slovenščine, ki so trenutno na voljo na Tržaškem, Goriškem in Videmskem ali na sosednjem obmejnem in širšem območju Slovenije. Zbrane so informacije o programih, ki potekajo v živo in na daljavo (po spletu).

Tečaji slovenščine se izvajajo na različnih stopnjah, od začetne do izpopolnjevalne. Podrobnejše informacije o razpisanih tečajih lahko zainteresirani pridobijo na spletnih straneh ali neposredno pri organizatorjih.

Zgibanka je v elektronski obliki dostopna na spletni strani Slorija, tiskana različica pa bo na voljo v kulturnih, izobraževalnih in družabnih središčih na celotnem obmejnem območju FJK.