Temperature v FJK prvič v sezoni pod ničlo tudi v nižinah

Temperature so se v minuli noči po pričakovanju v FJK spustile pod ničlo tudi marsikje v nižinah. Najhladneje je bilo v krajih, kjer ni bilo vetra. Na Goriškem so se povečini spustile pod -1 stopinjo Celizija, na Kraški planoti pa do okrog ničle ali ponekod rahlo pod ničlo. Na Goriškem je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo vrednost v Gradišču, kjer se je živo srebro spustilo na -1,9 stopinje Celzija, na Kraški planoti pa v Zgoniku, kjer so zabeležili -0,2 stopinje Celzija. Ni izključeno sicer, da so bile mestoma temperature še nekoliko nižje.

Najnižjo nočno temperaturo v FJK so namerili v Plodnu, in sicer 4,0 stopinje Celzija. Ponekod v gorskem svetu pa je bilo spet topleje kot v nižinah. Na Zoncolanu se, denimo, temperatura sploh ni spustila pod ničlo in so namerili najnižjo nočno vrednost +1,1 stopinje Celzija.

V Trstu ob morju, kjer je povečini še pihala šibka burja, je bila najnižja nočna temperatura +7,6 stopinje Celzija.

Danes in jutri bo še prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Jutri čez dan bo še nekoliko topleje. Burja bo ponehala.

V nedeljo bo spremenljivo, čez dan bo že več oblakov, mestoma bodo možne rahle krajevne padavine.