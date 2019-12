Dark Theme

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje. Dobro branje! Testenine in kozice Nekaj časa že nisem obravnaval testenin z morskimi sadeži oz. v tem primeru s kozicami (gamberi). Navajam kozice, po istem postopku pa lahko pripravimo tudi testenine, pa naj bodo špageti, široki rezanci ali fuži, tudi s škampi. V obeh primerih bo pašta slastna. Postopek je dokaj podoben, zato bom tokrat dal kar tri različne recepte za testenine s kozicami. 1. Najprej bomo pripravili istrske fuže z gamberi. Potrebujemo: 500 g fužov (dobimo jih v skoraj vseh marketih, pri nas kot »garganelli«, v Sloveniji kot »svedri« ali kratko malo «fuži«, kot jih v Sodobni slovenski kuharici imenuje sestra Felicita), 4 stroke česna, 1 dl suhega belega vina, pol pločevinke pelatov, 500 g očiščenih kozic, peteršilj, olivno olje, sol, bel poper

Istrski fuži z gamberi (foto: www.visitizola.com)

Kozice torej očistimo in jim odstranimo črevo na hrbtni strani. Na olivnem olju prepražimo sesekljan česen, prilijemo pelate in pustimo, da vrejo približno deset minut. Nato dodamo še kozice, ki jih na hitro podušimo. Po potrebi solimo in na koncu dodamo še sesekljan peteršilj. Medtem smo skuhali fuže, ki jih odcejene stresemo v omako in premešamo ter ponudimo. 2. Sedaj so na vrsti špageti s kozicami in rukolo. Potrebujemo: 500 g špagetov, 500 g oluščenih kozic, 3 stroke česna, pol pločevinke pelatov ali 3 zrele paradižnike, eno limono, čili, velik šop rukole, olivno olje, sol, poper

Špageti s kozicami in rukolo (foto: www.lacucinaitaliana.it)

V posodi segrejemo olje in na njem pražimo sesekljan česen in čili. Ko česen zadiši, dodamo paradižnike in jih kuhamo, dokler večina vode ne izpari. Dodamo naribano limonino lupino, takoj zatem pa še gambere. Kuhamo jih od 4-5 minut, odvisno od velikosti. Dodamo še limonin sok. Špagete skuhamo in zmešamo z omako. In vanj stresemo grobo narezano rukolo in malo sveže zmletega popra.

3. Na koncu pa še recept za špagete s kozicami in bučkami. Potrebujemo: 500 g špagetov, 400 g bučk (boljše, če so mlade in imajo tudi cvet), 4 stroke česna, 1 dl suhega belega vina, pol limone, čili, olivno olje, šop bazilike, sol, poper

Špageti s kozicami in bučkami (foto: www.buttalapasta.it)

Kot vedno na olju popražimo sesekljan česen, da zadiši, dodamo na kolobarje narezane bučke, čili, rezino limone, posolimo in zlato rumeno popečemo. Dodamo oluščene kozice in, če jih imamo, natrgane cvetove bučk. Zalijemo z vinom in potresemo z naribano limonino lupino. Pustimo, da vino izpari in prav na kocu dodamo natrgano baziliko. Medtem smo skuhali špagete in prilili nekaj žlic vode, v kateri smo jih kuhali, v posodo s kozicami in bučkami. Kuhane špagete stresemo na kozic in bučke, popopramo, dobro premešamo in ponudimo.