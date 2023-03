Na cesti Selo-Vogrsko, za izvozom Selo, je danes malo po 4. uri, tovornjak podrl tri krave, ki so bile na cestišču, poročajo Primorske novice.

Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina, ki so zavarovali kraj nesreče in so nudili pomoč policistom in delavcem Darsa pri urejanju cestišča. Eno poškodovano kravo je dežurni veterinar moral uspavati. Poškodovanih oseb ni bilo, piše na spletnem portalu Uprave RS za zaščito in reševanje.