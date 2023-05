Tovornjakar zapeljal z gozdne ceste in umrl

Danes malo pred 13. uro se je v Karnijskih predalpah na makadamski cesti pri Ovaru na Pordenonskem, ki povezuje kraj Mione z gorskim zavetiščem Valinis, pripetila smrtna nesreča pri delu. Tovornjakar je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z gozdne ceste po pobočju, pri čemer se je tovornjak prevrnil. Posredovali so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prileteli s helikopterjem, gorski reševalci, reševalci finančne policije, gasilci in karabinjerji. Zdravstveno osebje je moškega oživljalo, toda vsa prizadevanja so bila žal zaman, ker je utrpel prehude poškodbe.