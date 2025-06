Tragedija v Nadiži: operater Soresa za takojšnje sojenje

Bolničar-operater klicnega centra deželne reševalne službe Sores, ki ga skupaj s tremi operaterji klicnega centra gasilcev v Vidmu preiskujejo zaradi lanske smrti treh mladih v Nadiži, je zaprosil za takojšnje sojenje. Vest je včeraj po poročanju agencije Ansa sporočil njegov odvetnik Maurizio Miculan, s tem pa bi se bolničar izognil predhodnemu naroku, ki je napovedan za 19. september.

Do tragedije je prišlo 31. maja 2024, ko je v Premarjagu mlade Patrizio Cormos, Bianco Doros in Cristiana Molnarja odnesla hitro narasla reka Nadiža, njihova trupla so našli čez več dni. Kmalu se je razvedelo, da je kljub več klicem mladih reševalni helikopter prišel prepozno, videmsko tožilstvo pa je na seznam preiskovanih zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti uvrstilo tri gasilce in operaterja centra Sores.

Odvetnik slednjega Miculan je prošnjo po takojšnjem sojenju utemeljil s kompleksnostjo preiskave, ki terja tudi kompleksno obrambo s pomočjo pričevanj in ekspertiz, da se dokaže preiskovančeva nedolžnost. Cilj je tudi čim prej končati sojenje, saj le-to povzroča trpljenje tako svojcem žrtev kot njegovemu varovancu, ki se mora soočati s hudimi obtožbami in medijsko izpostavljenostjo, čeprav je spoštoval tako zakone kot protokole, ki urejajo njegovo vlogo.