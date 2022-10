Tragična smrt podjetnice iz Ukev

Ukve v Kanalski dolini je prizadela žalostna novica, da je v četrtek zvečer izgubila življenje 51-letna podjetnica in mati treh otrok Nataša (Natasha) Errath, ki je bila v vasi zelo znana zaradi svojega delovanja na področju turizma. Pokojnica je s svojim avtom vozila po cesti, ki se spušča z Bistriške planine pod goro Ojstrnik na avstrijski strani meje, ko je iz še nepojasnjenih vzrokov izgubila nadzor nad vozilom, ki je tako zgrmelo v 500 metrov globoko grapo. Na prizorišče so prihiteli tako italijanski kot avstrijski gasilci, reševalci in policisti, ki so jih poklicali svojci, ki so bili v skrbeh, ker se 51-letnica ni vrnila domov, prav tako so alarm sprožile nekatere osebe, ki so opazile avtomobil v grapi. Vsaka pomoč pa je bila zaman, truplo nesrečnice so naposled odkrili v petek, izdihnila je na kraju nesreče.

Smrt 51-letne Nataše Errath je globoko odjeknila v domačih Ukvah, kjer je bila pokojnica zelo znana in cenjena. Vodila je namreč kar dva turistična oz. gostinska obrata: v domači vasi bed & breakfast, na Bistriški planini na avstrijskem Koroškem pa kočo, ki jo je skupaj z družino upravljala že kakih pet let in kjer gostom strežejo v treh jezikih – slovenščini, italijanščini in nemščini.