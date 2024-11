Trideset let spomina na primorske padalce

Trideset let je preteklo, odkar so leta 1994 v Škrbini pri Komnu postavili spominsko ploščo padlim primorskim padalcem. Za njo so si prizadevali preživeli soborci, svojci pogrešanih in prijatelji iz nekdanjih prekomorskih brigad. Od leta 1998 pred njo na pobudo pokojnega angleškega veterana Johna Earla vsako leto poteka spominska slovesnost.

Ta bo stekla tudi v ponedeljek pred plošco na Fakinovi domačiji. Osrednji govornik bo nečak padalca Lojzeta Sivca (1912-1945) Zoran Zornik, župnik v Šturjah. Radiotelegrafist Sivec z Libušnjega se je kot jugoslovanski vojak na Dolenjskem zadnjič oglasil s pismom domačim 23. oktobra 1945. Nastopili bosta tudi nova britanska veleposlanica v Sloveniji Victoria Harrison in odpravnica poslov na ameriškem veleposlaništvu Melanie R. Arreaga, spremljal jo bo podpolkovnik Pete Larsen z oddelka za obrambno sodelovanje.

Že jutri pa bo ob 18. uri v Kosovelovi knjižnici v Komnu večer, posvečen 30-letnici postavitve plošče. Na njem bodo v ospredje postavili tudi druge dogodke, s katerimi so povrnili dobro ime domoljubom, ki so jih v nekdanji Jugoslaviji označili za »angleške špijone ter izdajalce«. Raziskovalec njihove usode Ivo Jevnikar se bo pogovarjal s Stojanom Fakinom, ki je bil med glavnimi protagonisti postavitve plošce.