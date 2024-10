Trije kozarci za briške in kraške kleti

Vodnik Gambero Rosso je objavil seznam vin, ki so jim letos priznali prestižno oznako »treh kozarcev«. Med izbranimi vini jih je 25 iz FJK, med njimi več kot polovico predstavljajo vina raznih briških proizvajalcev.

»Tri kozarce« so si prislužila briška bela zvrstna vina Capo Martino 2022 kmetije Jermann iz Dolenj, Fosarin 2022 kmetije Ronco dei Tassi iz Krmina, Luna di ponca 2021 kmetije Borgo Conventi iz Fare in Stare brajde 2022 kmetije Muzic iz Števerjana (slednje je pridelano iz avtohtonih briških sort). S priznanjem se letos ponašajo še kmetije Primosic z Oslavja za chardonnay 2012, Paraschos iz Števerjana za Kaj 2021, Doro Princic iz Pradeža za malvazijo 2023, Tiare - Roberto Snidarcig iz Krmina za sauvignon 2023 in kmetija Venica & Venica iz Dolenj za Extempore 2018. Med briškimi proizvajalci se lahko s »tremi kozarci« prvič pohvali tudi krminska zadružna klet, in sicer za belo zvrstno vino Collio bianco, pridelano iz avtohtonih sort leta 2022. V nekdanji goriški pokrajini so priznanje prejele še kmetije Vie di Romans iz Mariana (Flor di Uis 2022), Tenuta Luisa iz Mariana (I Ferretti 2022) in Lis Neris iz Koprivnega (Gris 2022). Na Krasu je priznanje šlo kmetiji Bajta iz Saleža za vitovsko Kronos 2018.

V vodniku Gambero rosso so poudarili, da je Furlanija - Julijska krajina poznana zlasti po belih vinih. Največ je sivega pinota. »Fenomen iz zadnjih let je kakorkoli zlata rebula,« opozarjajo v vodniku in pojasnjujejo, da je najboljša rebula pridelana v Brdih in da jo na meji s Slovenijo proizvajajo s starimi metodami, ki predvidevajo dolgo maceracijo.