Koprski policisti so v soboto pri Mostičju, zaselku na desnem bregu Rižane, ustavili kombi volkswagen caravelle, v katerem je bilo enajst oseb. Ugotovili so, da so voznik in dva sobotnika, vsi državljani Ukrajine, prevažali osem državljanov Iraka, ki so prešli državno mejo nezakonito. Po zaslišanju je bil za vse tri državljane Ukrajine odrejen pripor.